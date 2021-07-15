Gelin arabasının kamyonetle çarpışması sonucu, araç sürüleri ile gelin ve damat yaralandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir evin bahçesinde düğün organizasyonu gerçekleştirilen Alketa ve Hakan Aygün çifti, damadın ağabeyi F. Aygün yönetimindeki 55 AAN 775 plakalı otomobille eve dönmek üzere yola çıktı.

KAMYONETLE ÇARPIŞTILAR

F. Aygün yönetimindeki otomobil, Çarşamba ilçesine bağlı Sanayi Sitesi Kavşağı'nda, F.Ç. yönetimindeki eşya yüklü 52 ACC 214 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Samsun'da düğün dönüşü kaza

GELİN İLE DAMAT DAHİL 4 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile yeni evlenen Alketa ve Hakan Aygün çifti yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.