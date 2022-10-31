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- Samsun'da düğün töreninde yeğenini tabancayla yaraladı
Samsun'da düğün töreninde yeğenini tabancayla yaraladı
- 31.10.2022 - 14:47
Samsun'un Canik ilçesinde, dün düğün töreninde kız çıkartma merasimi sırasında 38 yaşındaki R.Ö., dehşet saçtı.
Esra G. ile Murat T. çiftinin düğün töreninde erkek tarafı, gelin almak için kız tarafının evinin önüne gitti.
Bu sırada tabancayla havaya açılan ateşte kurşunlardan biri düğün evinin önünde bulunan 9 yaşındaki Yasin E.T.'nin karnına isabet etti.
Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı
Çocuğun sol karın boşluğundan giren mermi arka kısmından çıktı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk ameliyata alındı.
Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Mermi dayısının tabancasından çıktı
Jandarma yaptığı araştırma sonucu Yasin E.T.'nin yaralanmasına sebep olan merminin dayısı R.Ö.'nün tabancasından çıktığını tespit etti.
Kısa sürede teslim oldu
Olay yerinden kaçan Gökçepınar Jandarma Karakoluna giderek teslim oldu.
Ameliyata alınan çocuğun daha sonra hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Şüpheli ifadesini verdi
Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan R.Ö., silahla ateş açınca silahın tutukluk yaptığını ve bu sırada silahı kurcalarken kazara ateş alınca yeğeninin vurulduğunu ve olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.
Adliyeye sevk edildi
İHA'nın haberine göre, şahıs jandarma komandoları eşliğinde geniş güvenlik önlemi altında Samsun Adliyesine sevk edildi.