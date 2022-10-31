Samsun'da düğün töreninde yeğenini tabancayla yaraladı

Canik'te kız çıkartma merasiminde havaya ateş açan şüpheli yeğenini yaralayarak kaçtı. Yaralı çocuk hastanede yaşam mücadelesi verirken dayı, kısa sürede jandarmaya teslim oldu.

Samsun'un Canik ilçesinde, dün düğün töreninde kız çıkartma merasimi sırasında 38 yaşındaki R.Ö., dehşet saçtı.

Esra G. ile Murat T. çiftinin düğün töreninde erkek tarafı, gelin almak için kız tarafının evinin önüne gitti.

Bu sırada tabancayla havaya açılan ateşte kurşunlardan biri düğün evinin önünde bulunan 9 yaşındaki Yasin E.T.'nin karnına isabet etti.

Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı

Çocuğun sol karın boşluğundan giren mermi arka kısmından çıktı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk ameliyata alındı.

Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mermi dayısının tabancasından çıktı

Jandarma yaptığı araştırma sonucu Yasin E.T.'nin yaralanmasına sebep olan merminin dayısı R.Ö.'nün tabancasından çıktığını tespit etti.

Kısa sürede teslim oldu

Olay yerinden kaçan Gökçepınar Jandarma Karakoluna giderek teslim oldu.

Ameliyata alınan çocuğun daha sonra hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli ifadesini verdi

Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan R.Ö., silahla ateş açınca silahın tutukluk yaptığını ve bu sırada silahı kurcalarken kazara ateş alınca yeğeninin vurulduğunu ve olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Adliyeye sevk edildi

İHA'nın haberine göre, şahıs jandarma komandoları eşliğinde geniş güvenlik önlemi altında Samsun Adliyesine sevk edildi.