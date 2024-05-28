Samsun'da ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandılar: 3 kişi gözaltına alındı Üzerine gizlediği kopya düzeneğiyle yakalanan şahıs, kendisine yardım edecek 2 kadınla birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İHA

Son yıllarda ehliyet sınavlarında kopya suçları artış gösteriyor.

Sınavları çeşitli düzenekler kurarak geçmeye çalışan vatandaşlar, tek tek yakalanıyor.

Kopya düzeneği bu kez Samsun'da görüldü...

Yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesindeki bir lisede dün yapılan sürücü belgesi sınavına üzerine gizlediği kopya düzeneği ile girmeye çalışan G.K isimli kadın ile düzenek aracılığı ile cevapları verecek olan T.A. ve M.T. adlı kadınlar polis ekiplerinin dikkati sayesinde olay yerinde yakalandı.

3 kadın gözaltına alındı

Gözaltına alınan 3 kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İfadeleri alınan kadınlar serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)