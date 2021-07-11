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- Samsun'da ehliyet sınavında şarampole uçtu
Samsun'da ehliyet sınavında şarampole uçtu
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü adayı genç kızın aracı şarampole yuvarlandı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
- İHA
- 11.07.2021 - 15:34
- Güncelleme : 11.07.2021 - 16:21
Samsun’un İlkadım ilçesinde bir sürücü kursu öğrencisi Hüsna A. (23) idaresindeki otomobil, direksiyon sınavı sırasında hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Takla atıp şarampole yuvarlanan araç, ters döndü.
Sürücü adayı Hüsna A. ile yanında bulunan sınav görevlisi kazayı yara almadan atlattı.
"SINAV GÖREVLİSİNİN HATASI"
Sürücü kursu sahipleri de kazadan sınav görevlisinin hatasının bulunduğunu belirterek, sınav görevlisinin müdahale etmediği için kazanın meydana geldiğini ileri sürdüler.
Samsun'da ehliyet sınavında şarampole uçtu ViDEO