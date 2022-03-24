Samsun'da ehliyetsiz minibüs sürücüsünün çarptığı bisikletli hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde, ehliyeti olmadığı öğrenilen Abdullah V. (19) yönetimindeki minibüs, bisikletli Musa Sağlam'a (52) çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan 3 çocuk babası bisiklet sürücüsü Musa Sağlam ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da ehliyetsiz sürücü bisikletliye çarptı: 1 ölü - Video



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







