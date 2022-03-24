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- Samsun'da ehliyetsiz sürücü bisikletliye çarptı: 1 ölü
Samsun'da ehliyetsiz sürücü bisikletliye çarptı: 1 ölü
Samsun'da ehliyetsiz minibüs sürücüsünün çarptığı bisikletli hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
- İHA
- 24.03.2022 - 23:26
Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde, ehliyeti olmadığı öğrenilen Abdullah V. (19) yönetimindeki minibüs, bisikletli Musa Sağlam'a (52) çarptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan 3 çocuk babası bisiklet sürücüsü Musa Sağlam ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'da ehliyetsiz sürücü bisikletliye çarptı: 1 ölü - Video
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.