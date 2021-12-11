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    Samsun'da elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen kadın öldü

    Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan bir kadın, elektrik akımına kapılarak çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 11.12.2021 - 20:43
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    Samsun'da elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen kadın öldü

    Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan olayda Kezban Haltan 3 katlı evinin çatısına kablo sarkıtmak için çıktı.

    AKIMA KAPILARAK ÇATIDAN DÜŞTÜ

    Plastik tahliye borusunu yukarı çekerken kablo elektrik teliyle temas etti. 50 yaşındaki Haltan, elektrik akımına kapılarak çatıdan düştü.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralanan Kezban Haltan, Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Samsun da elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen kadın öldü #1

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