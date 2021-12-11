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- Samsun'da elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen kadın öldü
Samsun'da elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen kadın öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan bir kadın, elektrik akımına kapılarak çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
- İHA
- 11.12.2021 - 20:43
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan olayda Kezban Haltan 3 katlı evinin çatısına kablo sarkıtmak için çıktı.
AKIMA KAPILARAK ÇATIDAN DÜŞTÜ
Plastik tahliye borusunu yukarı çekerken kablo elektrik teliyle temas etti. 50 yaşındaki Haltan, elektrik akımına kapılarak çatıdan düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralanan Kezban Haltan, Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.