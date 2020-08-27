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- Samsun'da eltisini bıçakla ağır yaralayan kadın adliyeye sevk edildi
Samsun'da eltisini bıçakla ağır yaralayan kadın adliyeye sevk edildi
Hastanede tedavisine devam edilen eltinin hayati tehlikesi sürerken, saldırının nedeni henüz belirlenemedi.
- İHA
- 27.08.2020 - 14:04
Samsun’un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde, dün saat 10.30 sıralarında eltisi Ş.A.'nın (35) bıçaklı saldırısına uğrayan N.A. (38) adlı kadın ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan N.A.'nın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİ ELTİ GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli Ş.A. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.