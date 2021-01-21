Bir arazide başıboş halde dolanan eşeğin ağzının telle bağlandığını gören baba-kız, eşeği kurtardı. Eşeğin ağzındaki teli çıkaran Tunay Kurt, "Bu hayvanın günahı ne?" dedi.

Samsun'un Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi'nde oyun oynamak için dışarı çıkan Eylül Kurt adlı çocuk, boş arazide bir eşek gördü.

Küçük kız, arazide duran eşeğin ağzının tel ile bağlı olduğunu görüp, babası Tunay Kurt'a haber verdi.

Kurt, eşeğin ağzına sarılı teli çıkardı. Kurtarılan eşek, bakım altına alındı.

"BU HAYVANIN GÜNAHI NE?"

Kızı sayesinde eşeğin ölümden döndüğünü söyleyen Tunay Kurt, "Bu hayvanın günahı ne? Bu hayvanın aç kalıp ölmesini mi istiyorsunuz? Allah kızımdan razı olsun, eğer o görmeseydi bu hayvan açlıktan, susuzluktan ölecekti." dedi.

Samsun'da eşeğin ağzı, çelik tel ile bağlandı VİDEO



















