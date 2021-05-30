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    Samsun'da eşi 25 bıçak darbesiyle öldürdü

    Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren sonrasında kaçan katil koca, polis ekiplerince yakalandı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
    • İHA
    • 30.05.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 11:16
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    Samsun'da eşi 25 bıçak darbesiyle öldürdü

    Sabah saat 04.30 sıralarında Samsun’un Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Şehit Piyade Er Alahattin Koçak Sokak'ta ikamet eden Faruk Y. (36) ile eşi Kamile Y. (33) arasında tartışma çıktı.

    Çıkan tartışmada Faruk Y., 2 çocuk annesi eşi Kamile Y.'yi bıçakladı.

    25 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

    Sesleri duyan komşuları polise ve 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, 25 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    KATİL KOCA YAKALANDI

    Olay sonrası kaçan koca ise polis ekiplerince Alpaslan Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Samsun da eşi 25 bıçak darbesiyle öldürdü #1

    Samsun da eşi 25 bıçak darbesiyle öldürdü #2

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