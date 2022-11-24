Samsun'da eşi tarafından öldürülen kadının oğlu: Babam bıçağı babaannemden aldı

Samsun'da eşi tarafından öldürülen kadının oğlu: Babam bıçağı babaannemden aldı

Samsun'da eşi Gülbahar Kaya'yı 18 yerinden bıçaklayıp öldüren Baki Kaya'nın annesi Zahide Kaya, yeniden hakim karşısına çıktı. Çiftin oğlu ifadesinde, "Babam bıçağı babaannemden aldı" dedi.

1 Şubat akşamı Samsun'un Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Baki Kaya, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1 aylık uzaklaştırma cezası aldı.

Cezanın sona ermesinden 1 gün sonra Kaya, koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinadaki Gülbahar Kaya'nın yaşadığı eve gitti.

İddiaya göre Baki Kaya'nın annesi Zahide Kaya, gelinine, "Baki burada değil" diyerek kapıyı açtırdı. Ardından çift arasında çıkan tartışmada anne, oğlunun eline gazeteye sarılı halde bıçak verdi.

Eşini 18 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan Baki Kaya ve annesi, yakalanarak gözaltına alındı.

Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Gülbahar Kaya, Samsun'da toprağa verildi.

Baba ve babaanne tutuklandı

Baki Kaya ve kendisine yardım ettiği öne sürülen annesi Zahide Kaya, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tutuklu sanıklar için 'canavarca hisle tasarlayarak müştereken kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Çiftin çocukları konuştu

Davanın 2'nci celsesinde sanıklar, hakim karşısına çıktı. Duruşmada Kaya ailesinin 3 çocuğu, tanık olarak dinlendi.

"Babam, babaanemden aldığı bıçakla annemi öldürdü"

Çocuklardan G.K., olay günü yaşananları anlatarak, "Babaannem kapıyı çaldı, 'Baki yanımda yok' dedi. Annem kapıyı açınca da babam kapıya vurarak eve girdi. Annem yere düştü. Yerde annemi darbetmeye başladı. Annem yerden kalkınca tekrar yere düşürüp darbetmeye devam etti. Babaannemden aldığı gazeteye sarılı bıçakla da annemi öldürdü." dedi.

DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.













