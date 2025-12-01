Samsun'da eşi ve oğlunun ölümüne ilişkin tutuklanan doktor, cezaevinde intihar etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun’un Bafra ilçesi Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda, 12 Eylül günü saat 18.00 sıralarında, Dr. Serdar Kıyak’ın kullandığı otomobil Kızılırmak Nehri’ne uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazada Dr. Kıyak’ın eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve oğlu Alperen Poyraz Kıyak (1)’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Dr. Kıyak’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KIYAK'IN İFADESİ VE SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Psikiyatri asistanı Dr. Kıyak, kazada eşinin ve çocuğunun uyuduğunu, kendisinin navigasyona baktığı sırada aracın kontrolünü kaybettiğini belirtti.

Savcılık soruşturmasında ise, Kıyak’ın cüzdan ve cep telefonunun yanında olduğu tespit edildi. Tanıklar, kazanın ardından Kıyak’ın olay yerinde beklediğini, 112’yi aramadığını ifade etti. Ayrıca kazanın meydana geldiği bölgede fren izine rastlanmadığı belirlendi.

YASAK İLİŞKİ VE TEHDİT İDDİASI

Soruşturma dosyasında, Gülşah Kıyak’ın yakın arkadaşlarına gönderdiği mesajlarda, eşinin kendisine zarar vereceğini belirttiği ortaya çıktı.

Dr. Kıyak’ın aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişkisi olduğu ve bu nedenle eşle sürekli tartıştıkları kayıtlara geçti. Şüphelinin ayrıca psikiyatri ilaçları kullandığı bildirildi.

DAHA ÖNCE DE CEZEVİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Kazanın ardından Dr. Kıyak, “Tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada susma hakkını kullanan Kıyak, adliyede verdiği çelişkili ifadeler sonrası 17 Eylül’de tutuklandı.

Tutuklandıktan kısa süre sonra cezaevinde iple kendini asarak intihar girişiminde bulundu. Önce Bafra Devlet Hastanesi’ne, ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen Kıyak, tedavisinin tamamlanmasının ardından Elazığ cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ CEZAEVİ'NDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Dr. Kıyak, dün saat 19.30 sıralarında Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, çöp poşeti ile havalandırma penceresinin korkuluklarına asıldı.

İnfaz koruma memurlarının müdahalesine rağmen, Kıyak ambulansla cezaevi semt polikliniğine götürüldü ve burada yaşamını yitirdi.