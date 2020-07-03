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    Samsun'da eşinden boşanan kadını ağabeyi vurdu

    Eşyalarını almak için gittiği ailesinin evinde ağabeyi tarafından önce dövülen genç kadın, ardından ayağına aldığı kurşunla yaralandı. Gözaltına alınan ağabey, tutuklandı.
    • DHA
    • 03.07.2020 - 17:53
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    Samsun'da eşinden boşanan kadını ağabeyi vurdu #1

    Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde eşinden boşanan 19 yaşındaki Z.Ç., yeni evine götürmek için ailesinde olan eşyalarını almak istedi.

    Eski Konak Sokak üzerindeki ailesinin evine gelen Z.Ç. iddiaya göre boşanmasını kabullenemeyen 22 yaşındaki ağabeyi M.A.Ç. ile tartışmaya başladı.

    DÖVÜP, SİLAHLA YARALADI

    Ağabey, Z.Ç.'yi döverek, bodrum kata götürdü. Ardından da genç kadını tabancayla ayak bileğinden vurarak, yaraladı.

    TUTUKLANDI

    Kaçarak komşularına sığınan Z.Ç. ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Z.Ç. tedavi altına alınırken, M.A.Ç., saklandığı bodrum katta tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

    Samsun'da eşinden boşanan kadını ağabeyi vurdu #2

    M.A.Ç. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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