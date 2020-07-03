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- Samsun'da eşinden boşanan kadını ağabeyi vurdu
Samsun'da eşinden boşanan kadını ağabeyi vurdu
Eşyalarını almak için gittiği ailesinin evinde ağabeyi tarafından önce dövülen genç kadın, ardından ayağına aldığı kurşunla yaralandı. Gözaltına alınan ağabey, tutuklandı.
- DHA
- 03.07.2020 - 17:53
Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde eşinden boşanan 19 yaşındaki Z.Ç., yeni evine götürmek için ailesinde olan eşyalarını almak istedi.
Eski Konak Sokak üzerindeki ailesinin evine gelen Z.Ç. iddiaya göre boşanmasını kabullenemeyen 22 yaşındaki ağabeyi M.A.Ç. ile tartışmaya başladı.
DÖVÜP, SİLAHLA YARALADI
Ağabey, Z.Ç.'yi döverek, bodrum kata götürdü. Ardından da genç kadını tabancayla ayak bileğinden vurarak, yaraladı.
TUTUKLANDI
Kaçarak komşularına sığınan Z.Ç. ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Z.Ç. tedavi altına alınırken, M.A.Ç., saklandığı bodrum katta tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
M.A.Ç. sevk edildiği adliyede tutuklandı.