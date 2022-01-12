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    Samsun’da eşine yaklaşmama kararı vardı: Dövüp, tehdit etti

    Eşine yaklaşmama tedbir kararı bulunan koca, 'eve gidip eşini darbettiği' iddiasıyla gözaltına alındı.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 17:20
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    Samsun’da eşine yaklaşmama kararı vardı: Dövüp, tehdit etti

    Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi S.A. (29), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi H.A.'nın (35) eve gelerek, kendisini dövdükten sonra tehdit ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.

    GÖZALTINA ALINDI

    H.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    H.A., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

    Samsun’da eşine yaklaşmama kararı vardı: Dövüp, tehdit etti #1


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