Samsun’da eşine yaklaşmama kararı vardı: Dövüp, tehdit etti

Samsun’da eşine yaklaşmama kararı vardı: Dövüp, tehdit etti

Eşine yaklaşmama tedbir kararı bulunan koca, 'eve gidip eşini darbettiği' iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi S.A. (29), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi H.A.'nın (35) eve gelerek, kendisini dövdükten sonra tehdit ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

H.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

H.A., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.