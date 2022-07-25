Samsun'da eşini boğmaya çalışan Suriyeli: Şeytan talimat verdi

Bir sebep yokken oğlunu balkona kilitleyen şahıs, ardından da eşini boynundan sıkıp havaya kaldırarak fırlattı. Yaralı kadının durumu kritikleşirken, saldırgan ifadesinde 'şeytan istedi' dedi.

Samsun'un Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Mohamad Almahdı Sultan (23), 1 yaşındaki bebeğini balkona kilitledi.

Kocasının oğluna zarar vereceğini düşünen 2 çocuk annesi Fatma Sultan (21) ise kocasına engel olmak istedi.

Eşini havaya kaldırıp boğmaya çalıştı

Bu sırada çocuğunu bırakıp, karısının boğazını sıkıp havaya kaldırıp duvara fırlatarak öldürmeye teşebbüs eden Mohamad Almahdı Sultan, boğazını sıktığı eşi bayılınca bıraktı.

Hem eşini hem de annesini yaraladı

Olaya annesi Fatemeh Alsukkeri (48) müdahale edince Suriyeli genç, bu kez de kendi annesine saldırarak hastanelik etti.

Yaralanan iki kadın, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı.

Genç kadının durumu kritik

Kocasının boğazını sıkarak öldürmeye kalktığı genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"Sen öleceksin sen şeytansın dedi"

Hastanede tedavi altına alınan Fatma Sultan, "Hiç sebep yokken kocam 1 yaşındaki çocuğumu alıp balkona kilitledi. Ben de eşime 'Ne yapıyorsun' dedim. Eşim benim boğazımı sıkıp duvara çarptı. Bana 'Sen öleceksin. Sen şeytansın' dedi. Uzun süre boğazımı sıkınca bayıldım. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Eşimle aramızda bir sıkıntı yoktu. Niçin böyle davrandı bilemiyorum. Şikayetçiyim." dedi.

Saldırgan adliyede

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Mohamad Almahdı Sultan, polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk dildi.

"Bana şeytan talimat verdi"

Mohamad Almahdı Sultan ifadesinde, kendisine şeytanın talimat verdiğini iddia etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren genç mahkemece, "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.