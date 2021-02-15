Samsun’da eşini öldüren cani koca tutuklandı

2 çocuk annesi eşini boğazından bıçaklayarak öldüren mühendis, çıkardığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Selimiye Sokak No 6’da bulunan 4 katlı apartmanın 4’üncü katında dün akşam mühendis Oğuz Taner E. (50), 2 çocuk annesi eşi Mihrican E.’yi (46) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Dedesinin yanında bulunan 17 yaşındaki oğlunun yanına giden Oğuz Taner E., oğluna annesini bıçakladığını söyledi.

Kan donduran olay polise haber verildi.

HEMEN GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı koca, polis tarafından gözaltına alındı. Eve giden polis ekipleri Mihrican E.’nin cesedi ile karşılaştı.

Ceset, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

TEDBİR KARARI KALKINCA BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Cinayet zanlısı kocanın zaman zaman eşine şiddet uyguladığı, bu yüzden daha önce eşine yaklaşmama tedbir kararı olduğu ve tedbir kararı kalkınca da birlikte yaşadıkları öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgulanması tamamlanan Oğuz Taner E., Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Oğuz Taner E. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.