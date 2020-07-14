Samsun'da eşini öldüren zanlı 24 yıl ceza yedi

Boşanmak isteyen eşini konuşmak için otomobille hastane otoparkına götürerek 25 yerinden bıçaklayan zanlı, iyi hal indirimden yararlanarak 24 yıl ceza aldı.

Samsun'da 25 yaşındaki Merve Şahin, 31 yaşındaki eşi Enis Adem Şahin'e boşanma davası açtı.

2 Aralık 2018 günü, boşanma aşamasında olduğu için Samsun'a yerleşen eşi Merve Şahin ile konuşmak isteyen Enis Adem Şahin, Samsun'a gitti.

Otomobille gittikleri Kadıköy Mahallesi'ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin otoparkında konuşan çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Enis Adem Şahin, üzerinde taşıdığı bıçağı, eşine art arda saplayarak 25 yerinden bıçakladı.

'PİŞMANIM' DEDİ

Bir çocuk annesi Merve Şahin, kanlar içinde yere yığıldı. Genç kadın, sağlık görevlilerince otoparktan acil servise götürülürken yaşamını yitirdi. Enis Adem Şahin ise sırt çantasını alıp kaçmak isterken, polis ekiplerince yakalandı. Şahin, eşini, kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürerek, "Pişmanım" dedi.

Tutuklanan Enis Adem Şahin hakkında, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' ile 'kasten ve tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

TİMSAH GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Şahin, yargılama sırasındaki savunmasında, "Olay günü, benim yanımda telefonundan başkaları ile yazışmaya başladı. 'Sen adam mısın?' dedi. Keşke böyle olmasıydı." diyerek, gözyaşı döktü. Mahkeme heyeti, kocayı, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Enes Adem Şahin'in avukatı, kararı, cinayetin tahrik altında işlendi iddiasıyla Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne taşıdı.

1'inci Ceza Dairesi de 1 Temmuz'da verdiği kararında, Enes Adem Şahin'in 'cinayeti tahrik altında işlediğini' bildirerek, cezayı, iyi hal indirimi de uygulayarak, 24 yıla indirdi.













