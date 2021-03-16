Samsun'da eski eşi tarafından darbedilen Emriye: En ağır şekilde cezalandırılsın

Samsun'da, İbrahim Zarap'ın (27) sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının yanında dövdüğü eski eşi Emriye Metegül (24), tedavisinin ardından taburcu olup istirahat ettiği evinde, o anları anlattı.

6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İbrahim Zarap kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi.

ESKİ EŞİNE SALDIRMIŞTI

Zarap, burada eski eşine tekme- tokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metegül'ü dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emriye Metegül ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

EMRİYE O ANLARI ANLATTI

Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Emriye Metegül,5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden taburcu oldu. Sağlık durumu iyi olan Metegül, istirahate çekildiği evinde açıklamada bulundu. Eski kocasının tutuklu yargılanıp, en ağır cezayı almasını isteyen Emriye Metegül, olayı şu ifadelerle anlattı:

"O ARA BAYILMIŞIM, KENDİME GELDİĞİMDE YÜZÜM GÖZÜM KAN İÇİNDEYDİ"

"Kızımı almıştı, kızımı almak için meydanda buluştuk. Gittiğimde alkolüydü, anladım. Ben de kızımı alırken ‘çocuğun yanında bunu içmemesi’ gerektiğini söyledim. Çocuğuma da ‘babana birkaç gün gitmeyeceksin’ dedim. O an sinirliydi. Çocuk üşüyordu. O sıra nasıl oldu anlamadım, bayılmışım, 3-4 dakika sonra kendime geldiğimde yüzüm gözüm kan içinde, etrafa bakıp, çantama uzanmaya çalıştım. Telefonu almaya kalkınca, telefonu kırdı. Sonra tekrar bayılmışım, sonrasını hatırlamıyorum.

"İTİRAZDA BULUNULMUŞ, TUTUKLU YARGILANMASINI İSTİYORUM"

En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü hak ediyor bunu. 5 yaşında kızımın bir günahı yoktu. O içtiği şeylerin etkisi altına bunları yapmaya hakkı yoktu. Bunu asla kabul etmiyorum. İtirazda bulunulmuş; tutuklu yargılanmasını istiyorum.”

"KIZIM ‘BABAMI ARTIK İSTEMİYORUM’ DİYOR"

Eski eşi hakkında şikayetleri bulunduğunu anlatan Metegül, “3 yıldır ayrıyız zaten. Sürekli bir kıskançlık, sürekli bir güç gösterisi gösteriyordu. Birkaç kez şikayetçi olmuştum, uzaklaştırması yeni bitmişti. Burnum ve sağ gözümün altında kırıklar, akciğerimde kanama var. 2 gün ben kendime gelemedim. Kimseyi tanıyamadım. 2 gün boyunca şuurum yerinde değildi. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yanımda olup beni yalnız bırakmadılar. Kızım iyi. O da neye uğradığını şaşırdı. ‘Babamı artık istemiyorum’ diyor. Babasına düşkündü ama şimdi adını bile ağzına almak istemiyor. Görüntüleri izlemedim. Kızımın o çığlıklarına dayanamam diye izlemedim.” diye konuştu.

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"İNSANIN AKLINA GELMEYEN ŞEYLER BAŞINA GELİYOR"

Daha önce özellikle kadına yönelik şiddet olaylarına sosyal medya hesabından tepki gösterdiğini, bu kez kendisinin bu paylaşıma konu olduğunu söyleyen Emriye Metegül, şunları söyledi:

“Normalde bu tür şiddet olaylarında paylaşımlar yapardım. Bu sefer benim paylaşılmam tuhaf oldu. İnsanın aklına gelmeyen şeyler başına geliyor. Böyle olacağını bilsem, ne çocuğumu verirdim ne de kendim giderdim. Bu ne kullandığı belirsiz insanların ne yapacağı belli olmuyor.

"ŞİDDETE NE KADAR SESSİZ KALINIRSA O KADAR ÇOĞALIYOR"

Sadece alkollü olduğu için uyardım. Hiç kimsenin yanına kâr kalmasın. Özellikle çocuk şiddetin içinde. Şiddete ne kadar sessiz kalınıyorsa, o kadar çoğalıyor. Demek ki insanlara ikinci bir şans vermemek gerekiyor.”





















