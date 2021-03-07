İbrahim Zarap tarafından kızının gözü önünde şiddete maruz kalan kadın, tutuklu Zarap için "Dışarı çıkmasını asla istemiyorum" ifadesini kullandı.

Samsun’da sokak ortasında eski kocası İbrahim Zarap'ın saldırısına uğrayan ve olay sonrası Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında tutulan Emriye M., yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Mağdur kadın, İbrahim Zarap'tan daha önce de şikayetçi olduğunu belirtti.

"HEP TUTUKLU KALSIN"

Adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanan Zarap'ın cezaevinden çıkmamasını isteyen Emriye M., "Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın” dedi.

VALİ DAĞLI: SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, hastanede ziyaret ettiği Emriye M. hakkında bilgi verdi.

Yaralı kadının sağlık durumuna ilişkin konuşan Vali Dağlı, "Müşahede amaçlı birkaç gün daha burada olacağı söylendi. Mağdurenin durumu iyi. Kendisiyle de konuştuk. Çocuğumuzun da burada bir durumu var. 5 yaşındaki çocuk böyle bir travmaya maruz kaldı. Psikolojik destek ekipleri ile birlikte bundan sonra çocuğumuzun yanındayız. İnşallah annesi de birkaç gün sonra iyileşir ve evine yerleştiririz.” dedi.

Samsun'da eski eşi tarafından darbedilen Emriye konuştu VİDEO