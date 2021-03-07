Samsun'da eski eşini, kızının yanında darbeden şahıs adliyeye çıkartıldı

Kızının önünde eski eşini kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine tekmeler atarak döven İbrahim Zarap, çıkarıldığı adliyede pişman olduğunu söyledi.

Samsun'un Canik Belediyesi önünde dün gece saat 21.00 sıralarında vatandaş kamerasına yansıyan olayda İbrahim Zarap'ın, yerde baygın yatan 25 yaşındaki eski eşi Emriye M.’yi defalarca tekmelediği görüntülendi.

Kadın tekmelenirken yanındaki çocuğunun 'anne' diye ağlama sesleri sokakta yankılandı.

Kadın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı.

SALDIRGANA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Vatandaşlar olay esnasında balkonlarına çıkarak saldırgan adama tepki gösterdi. Bazı vatandaşlarsa olaya müdahale etmek için aşağıya indiler. Saldırgan İbrahim Zarap'a sokakta meydan dayağı atıldı.





YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yerde hareketsiz yatan kadın Emriye M. ise hastaneye kaldırıldı. Olay sosyal medyaya yansımasının ardından büyük tepki çekti. Önce özel bir hastaneye kaldırılan kadın, daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.





PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olayın hemen ardından gözaltına alınan İbrahim Zarap, sabah erken saatlerde hakim karşısına çıkmak için Samsun Adliyesi’ne getirildi. İbrahim Zarap'ın adliyeye sevki sırasında gazetecilerin, “Pişman mısın?” sorusuna ise “Evet” şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.



