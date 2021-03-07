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    Samsun'da eski eşini, kızının yanında darbeden şahıs adliyeye çıkartıldı

    Kızının önünde eski eşini kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine tekmeler atarak döven İbrahim Zarap, çıkarıldığı adliyede pişman olduğunu söyledi.
    • İHA
    • 07.03.2021 - 08:54
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    Samsun'da eski eşini, kızının yanında darbeden şahıs adliyeye çıkartıldı

    Samsun'un Canik Belediyesi önünde dün gece saat 21.00 sıralarında vatandaş kamerasına yansıyan olayda İbrahim Zarap'ın, yerde baygın yatan 25 yaşındaki eski eşi Emriye M.’yi defalarca tekmelediği görüntülendi.

    Kadın tekmelenirken yanındaki çocuğunun 'anne' diye ağlama sesleri sokakta yankılandı.

    Kadın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı.

    SALDIRGANA TEPKİ GÖSTERİLDİ

    Vatandaşlar olay esnasında balkonlarına çıkarak saldırgan adama tepki gösterdi. Bazı vatandaşlarsa olaya müdahale etmek için aşağıya indiler. Saldırgan İbrahim Zarap'a sokakta meydan dayağı atıldı.

    Samsun da eski eşini, kızının yanında darbeden şahıs adliyeye çıkartıldı #1

    YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

    Yerde hareketsiz yatan kadın Emriye M. ise hastaneye kaldırıldı. Olay sosyal medyaya yansımasının ardından büyük tepki çekti. Önce özel bir hastaneye kaldırılan kadın, daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Samsun da eski eşini, kızının yanında darbeden şahıs adliyeye çıkartıldı #2

    PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

    Olayın hemen ardından gözaltına alınan İbrahim Zarap, sabah erken saatlerde hakim karşısına çıkmak için Samsun Adliyesi’ne getirildi. İbrahim Zarap'ın adliyeye sevki sırasında gazetecilerin, “Pişman mısın?” sorusuna ise “Evet” şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.

    Samsun da eski eşini, kızının yanında darbeden şahıs adliyeye çıkartıldı #3

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