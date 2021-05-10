Samsun'da boşandığı eşi Emriye Metoğlu'nu 5 yaşındaki kızının gözü önünde döven İbrahim Zarap'ın duruşması ertelendi.

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metoğlu ile buluştuğu sırada, eski eşini darbetmişti.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA DÜŞMÜŞTÜ

İbrahim Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu'nu dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Metoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, İbrahim Zarap polis ekiplerince gözaltına alındı.

Samsun'da eski eşini sokak ortasında dövmüştü: Duruşma ertelendi VİDEO

TUTUKLANDI

Emriye Metoğlu, hastanede süren 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zarap, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DAVA ERTELENDİ

Tutuklu bulunan Zarap hakkında hazırlanan 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen iddianameyle 12 Nisan'da hakim karşısına çıktı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, 11 Mayıs tarihine ertelendi.

Ancak Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu (HSK) tarafından, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında mahkemelerin ve adliyelerin çalışmasına ilişkin bir dizi karar alındı.Tutukluluk hali gibi özel durumlar dışında, görülmesinde ivedilik arz etmeyen duruşmalar ertelendi.

Bu kararla birlikte 11 Mayıs'ta yeniden hakim karşısına çıkması beklenen Zarap'ın duruşması da 3 Haziran'a ertelendi. Mahkeme, Zarap'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.