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Samsun'da eski kız arkadaşını bıçakladı
İddiaya göre kıskançlık nedeniyle kız arkadaşıyla arasında tartışma çıkan şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladı. Yaralı kadın tedaviye alınırken, saldırgan adliyeye sevk edildi.
- İHA
- 26.10.2020 - 16:40
Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 44 yaşındaki H.P. ile sokakta karşılaştığı 28 yaşındaki eski kız arkadaşı S.O. arasında 'kıskançlık' meselesi yüzünden tartışma çaktı.
H.P.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan S.O., yaralanarak hastanelik oldu.
YARALANAN KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI
112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan S.O. tedavi altına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli H.P. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polisteki sorgusu tamamlanan S.O. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.