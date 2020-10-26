Samsun'da eski kız arkadaşını bıçakladı

İddiaya göre kıskançlık nedeniyle kız arkadaşıyla arasında tartışma çıkan şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladı. Yaralı kadın tedaviye alınırken, saldırgan adliyeye sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 44 yaşındaki H.P. ile sokakta karşılaştığı 28 yaşındaki eski kız arkadaşı S.O. arasında 'kıskançlık' meselesi yüzünden tartışma çaktı.

H.P.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan S.O., yaralanarak hastanelik oldu.

YARALANAN KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan S.O. tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli H.P. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polisteki sorgusu tamamlanan S.O. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.



