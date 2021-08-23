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- Samsun'da eski sevgili, uzaklaştırma kararı olan evi yaktı
Samsun'da eski sevgili, uzaklaştırma kararı olan evi yaktı
- İHA
- 23.08.2021 - 09:07
- Güncelleme : 23.08.2021 - 09:44
Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde önceki akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen olay, 5 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yangının çıkmasıyla başladı.
Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Yatak odasından çıkan yangında, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi ve eşyalar tamamen yandı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
ŞİKAYETTE BULUNDU
Ş.A., evinden uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı A.A.'nın evi yaktığını iddia ederek polise şikayette bulundu.
Şikayet üzerine polis, A.A.'yı Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi binası önünde yakalayarak gözaltına aldı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karsı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen genç, Samsun Adliyesine sevk edildi.
A.A., dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
Samsun'da eski sevgili uzaklaştırma kararı olan evi yaktı VİDEO