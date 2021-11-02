Eski sevgilisinin evine görüşmek için giden şahıs, kapıyı kadının eşi açınca adamı bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin gelmesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi.

Samsun'nun İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Adem Y. isimli şahıs, eski sevgilisi Elif D. ile görüşmek için evine gitti. Kapıyı Elif D.’in eşi Abdullah D. açtı. Abdullah D.’yi karşısında gören Adem Y., onu bıçakla rehin aldı. Bu sırada evde bulunan Elif D., pencereden bağırarak yardım istedi. Sesleri duyan komşuları polise haber verdi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Adem Y.’yi eylemine son vermesi için ikna etmeye çalıştı.Ancak Adem Y., bıçağı bırakıp teslim olmayınca polis operasyon düzenledi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri, etkisiz hale getirdikleri Adem Y. gözaltına aldı.

Samsun'da eski sevgilisinin eşini bıçakla rehin aldı

EVLİ ÇİFTİN İFADELERİ ALINACAK

Olaydan yara almadan kurtulan Elif ve eşi Abdullah D. çifti ifadeleri alınmak üzerine Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

POLİS, SALDIRGANIN ELİNİ ISIRDI

Çilingir yardımıyla kapıyı açan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Ekrem Demirel, bıçaklı saldırganın üzerine atlayarak elindeki bıçağı almak istedi.

Ancak A.Y. adlı şahıs bıçağı elinden bırakmayınca boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel, A.Y.’nin bileğini ısırarak bıçağı elinden almayı başardı. Boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel’in bıçakla pantolonu kesildi ancak yaralanma olmadı.















