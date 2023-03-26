Samsun'da ev sahibi ile kiracı arasında sopalı ve bıçaklı kavga Samsun'da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan sopalı ve bıçaklı kavgada 8 kişi hastanelik oldu.

İHA

Ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan kavgalara bir yenisi daha eklendi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde evin önünde çocukların oynaması meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kiracı K.Ç.(42), eşi N.Ç.(39) ve kızları A.Ç.(14), S.Ç.(16) ve M.Ç.(23) darp sonucu, ev sahibinin oğlu K.G. ile arkadaşları C.H. ve M.H. bıçaklanarak yaralandı.

Kiracı aile tedavi altına alındı

Bıçaklanan 3 kişi Gazi Devlet Hastanesi'nde, sopalarla darbedildikleri iddia edilen kiracı, eşi ve 3 kızı ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçakla yaralanan 3 kişiyi kiracının kızları M.Ç. ve S.Ç.'nin bıçakladığı ileri sürüldü.

"Ev sahibinin oğlu arkadaşlarıyla birlikte gelip sopalarla saldırdı"

Hastanede tedavi altına alınan kiracı K.Ç., 5 aydır söz konusu evde oturduklarını belirterek, "Evin önünde çocukların oynaması yüzünden ev sahibim S.G. ile tartışma yaşadık. Daha sonra ev sahibinin oğlu K.G. yanında 2 arkadaşı ile birlikte gelip ellerinde sopalarla bize saldırdı" dedi.