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    Samsun'da evden kaçan eşini otomobilde öldürdü

    Evden kaçan karısını alıp ikamet ettikleri Konya'ya dönerken çıkan tartışma sonucu onu otomobilde tabancayla öldüren koca, jandarmaya gidip teslim oldu.
    • İHA
    • 01.07.2020 - 15:19
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    Samsun'da evden kaçan eşini otomobilde öldürdü #1

    26 yaşındaki Umut Y., 42 GG 012 plakalı otomobiliyle  Konya’ya giderken, evden kaçtığını iddia ettiği 21 yaşındaki 1 çocuk annesi eşi Gülsüm Y.'yi Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara yolu Çakaklı mevkisinde kafasından tabancayla vurdu.

    Genç kadın, aracın ön sağ koltuğunda hayatını kaybetti. Umut Y. jandarmaya giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.

    TRABZON'DAN DÖNÜYORLARDI

    Gözaltına alınan şahsın aracını gösterdiği yerde otomobilin içinde Gülsüm Y.'nin cansız bedeni bulundu. Umut Y.'nin evden kaçıp Trabzon'a giden eşini alıp aracıyla Konya'ya dönerken eşi ile arasında çıkan tartışma sonucu onu vurduğu öğrenildi.

    Samsun'da evden kaçan eşini otomobilde öldürdü #2

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Samsun'da evden kaçan eşini otomobilde öldürdü #3

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