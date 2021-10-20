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    Samsun'da eve balkondan girmek isteyen çocuk, düşerek yaralandı

    Samsun'da anahtarı olmayınca eve balkona tırmanan çocuk 2. kattan düşerek yaralandı.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 18:56
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    Samsun'da eve balkondan girmek isteyen çocuk, düşerek yaralandı

    Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ilkokul 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki T.T. adlı çocuk etütten erken çıkıp evine gitti. Anne K.T. ise çocuğunu almak için etüt merkezine gitti.

    2'NCİ KATTAKİ BALKONDAN YERE DÜŞTÜ

    Eve erken gelen ve evde kimsenin olmaması üzerine anahtarı olmadığı için eve giremeyen T.T., 2. kattaki evlerinin balkonuna demir boruyu tırmanarak çıkmak istedi. Tırmanıp balkona ulaştığında bastığı atık bu borusu kırılan T.T. ikinci kattan yere düştü.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Komşuların olayı fark etmesi üzerine olay 112 ekiplerine haber verildi ve olay yerinde ambulans ve polis sevk edildi. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.T. tedavi altına alındı.

    Eve geldiğinde çocuğunun düştüğünü gören anne K.T. hastanede gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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