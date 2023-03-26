Samsun'da evinde baygın bulunan gencin ölümü araştırılıyor
İHA

Samsun'da dehşet bir olay yaşandı.

Olay, Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde bugün meydana geldi.

Evinde baygın bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kürşat Kurt (20) evinden baygın halde ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşamını yitirdi

Hastaneye geldiğinde kalbi duran Kurt, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kürşat Kurt'un ölümü şüpheli bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Samsun'da evinde baygın bulunan gencin ölümü araştırılıyor