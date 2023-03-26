Samsun'da evinde baygın bulunan gencin ölümü araştırılıyor

İHA
Samsun'da dehşet bir olay yaşandı.
Olay, Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde bugün meydana geldi.
Evinde baygın bulundu
Edinilen bilgiye göre, Kürşat Kurt (20) evinden baygın halde ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaşamını yitirdi
Hastaneye geldiğinde kalbi duran Kurt, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kürşat Kurt'un ölümü şüpheli bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.