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Samsun’da evinde baygın bulunan hayatını kaybetti

Samsun’da evinde baygın bulunan hayatını kaybetti

Evinin banyosunda baygın bulunan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.