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    Samsun’da evinde baygın bulunan hayatını kaybetti

    Evinin banyosunda baygın bulunan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 25.03.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 17:45
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    Samsun’da evinde baygın bulunan hayatını kaybetti

    Samsun'un Bafra ilçesinde 50 yaşındaki Ayşe Ekici, eşi tarafından evinin banyosunda baygın halde bulundu.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ambulansa alınan kadın, Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ekici hayatını kaybetti.

    ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU

    Ölümün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgisi soruşturma başlatıldı.

    Kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belli olacağı öğrenildi

    Samsun’da evinde baygın bulunan hayatını kaybetti #1

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