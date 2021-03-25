- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun’da evinde baygın bulunan hayatını kaybetti
Samsun’da evinde baygın bulunan hayatını kaybetti
Evinin banyosunda baygın bulunan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- İHA
- 25.03.2021 - 17:35
- Güncelleme : 25.03.2021 - 17:45
Samsun'un Bafra ilçesinde 50 yaşındaki Ayşe Ekici, eşi tarafından evinin banyosunda baygın halde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansa alınan kadın, Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ekici hayatını kaybetti.
ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU
Ölümün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgisi soruşturma başlatıldı.
Kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belli olacağı öğrenildi