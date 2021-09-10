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    Samsun'da evlenen genç kadın, düğün günü annesini kaybetti

    Gelinin annesi, kızı evden düğün salonuna çıkış yapmak istediği sırada kap krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 10.09.2021 - 16:21
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 16:38
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    Samsun'da evlenen genç kadın, düğün günü annesini kaybetti

    Hemşire Kübra Sepetci ile hemşire Hasan Tunç, düğün töreni için Samsun'a geldi.

    Düğün hazırlıkları yapan gelin, salona gitmek için ailesiyle vedalaştığı sırada 56 yaşındaki anne Beyhan Sebetci kalp krizi geçirdi.

    KALBİ DURDU

    Olay 112 ekiplerine haber verildi.

    Kız tarafının evine giden sağlık ekipleri, kalbi duran Beyhan Sepetci'ye kalp masajı yapıp müdahale etti.

    Sepetci, İlk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Samsun da evlenen genç kadın, düğün günü annesini kaybetti #1

    DÜĞÜN SALONU YERİNE HASTANEYE GİTTİLER

    Gelin ve damat, düğün salonu yerine soluğu hastanenin acil servisinde alırken davetliler de hastaneye koştu.

    Samsun'da evlenen genç kadın, düğün günü annesini kaybetti VİDEO



    Samsun da evlenen genç kadın, düğün günü annesini kaybetti #2

    EN MUTLU GÜNÜNDE BÜYÜK ACI YAŞADI

    Yapılan müdahalelere rağmen Sepetci, hastanenin acil servisinde hayatını kaybetti. Gelin ve damat en mutlu günlerinde büyük acı yaşadı.

    Samsun da evlenen genç kadın, düğün günü annesini kaybetti #3

    BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ

    Beyhan Sepetci'nin cenazesi, bugün Reşadiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Samsun da evlenen genç kadın, düğün günü annesini kaybetti #4

    Samsun da evlenen genç kadın, düğün günü annesini kaybetti #5

    Samsun da evlenen genç kadın, düğün günü annesini kaybetti #6

    Samsun da evlenen genç kadın, düğün günü annesini kaybetti #7

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