Dolar
7.6801
-1.4677%
Euro
9.0688
-1.3059%
Altın
1876.18
0.662%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.42
-0.7672%
Bitcoin
123900.71
0.6109%
EXEN Coin
12.39
1.80%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Samsun'da evlenme vaadiyle 3 koyun ve 7 bin lira parasını alıp dolandırdılar

    72 yaşındaki bir kişi, parkta tanıştığı dolandırıcıların tuzağına düşerek evlenme vaadiyle 3 koyun ve 7 bin lira da para vererek dolandırıldı. Talihsiz adam, dolandırıcılardan şikayetçi oldu.
    • İHA
    • 12.11.2020 - 12:05
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 12:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da evlenme vaadiyle 3 koyun ve 7 bin lira parasını alıp dolandırdılar

    Samsun'un Asarcık ilçesinde ikamet eden ve yalnız yaşayan Muharrem O. (72), İlkadım ilçesi Anıtpark'ta tanıştığı kişilerin evlenme vaadiyle kendisini dolandırdığını belirterek soluğu Samsun Adliyesi'nde aldı.

    3 KOYUN VE 7 BİN LİRASINI ALDILAR

    Muharrem O., "Parkta otururken tanıştığım şahıslardan Aydın G., Aydın K. ve adını Yılmaz olarak öğrendiğim şahıslar, beni bir kadın ile evlenmem karşılığında benden 3 koyun ile 7 bin lira para aldılar. Evlenmem için gönderdikleri kadın, 5 gün benim evde kaldıktan sonra mahkemesi olduğunu söyleyip yanımdan ayrılıp kaçtı ve geri dönmedi.” dedi.

    BAŞKA BİR KADIN DAHA GÖNDERDİLER

    Söz konusu kişilerden koyun ve parasını geri isteyince bu kez yanına başka bir kadın gönderildiğini dile getiren Muharrem O., “Kadın da beni dolandıran şahıslara 3 bin lira daha ödememi istedi. Ben bu parayı vermeyi kabul etmeyince, o kadın da kayıplara karıştı. Beni dolandıranlardan şikayetçiyim." diye konuştu.

    Samsun da evlenme vaadiyle 3 koyun ve 7 bin lira parasını alıp dolandırdılar #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir