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- Samsun'da evlenme vaadiyle 3 koyun ve 7 bin lira parasını alıp dolandırdılar
Samsun'da evlenme vaadiyle 3 koyun ve 7 bin lira parasını alıp dolandırdılar
- İHA
- 12.11.2020 - 12:05
- Güncelleme : 12.11.2020 - 12:14
Samsun'un Asarcık ilçesinde ikamet eden ve yalnız yaşayan Muharrem O. (72), İlkadım ilçesi Anıtpark'ta tanıştığı kişilerin evlenme vaadiyle kendisini dolandırdığını belirterek soluğu Samsun Adliyesi'nde aldı.
3 KOYUN VE 7 BİN LİRASINI ALDILAR
Muharrem O., "Parkta otururken tanıştığım şahıslardan Aydın G., Aydın K. ve adını Yılmaz olarak öğrendiğim şahıslar, beni bir kadın ile evlenmem karşılığında benden 3 koyun ile 7 bin lira para aldılar. Evlenmem için gönderdikleri kadın, 5 gün benim evde kaldıktan sonra mahkemesi olduğunu söyleyip yanımdan ayrılıp kaçtı ve geri dönmedi.” dedi.
BAŞKA BİR KADIN DAHA GÖNDERDİLER
Söz konusu kişilerden koyun ve parasını geri isteyince bu kez yanına başka bir kadın gönderildiğini dile getiren Muharrem O., “Kadın da beni dolandıran şahıslara 3 bin lira daha ödememi istedi. Ben bu parayı vermeyi kabul etmeyince, o kadın da kayıplara karıştı. Beni dolandıranlardan şikayetçiyim." diye konuştu.