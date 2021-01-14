Samsun’da fare zehri katılan sütten içen iki çocuk ve anneleri zehirlendi

Samsun’da fare zehri katılan sütten içen iki çocuk ve anneleri zehirlendi

Oyun oynarken içine fare zehri kattığı sütten içen 4 yaşındaki çocuk, kardeşi ve annesi zehirlendi. Hastaneye kaldırılan aile bireylerinden çocuklar taburcu olurken, annenin tedavisi sürüyor…

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Karadoruk Mahallesi'nde 4 yaşındaki M.K.Y, oyun oynarken hamile olan annesi Z.Y'nin hazırladığı süte fare zehri karıştırdı.

Bir süre sonra annesi, 2 yaşındaki kardeşi B.Y. ile birlikte sütten içen M.K.Y, zehirlendi.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yakınlarının haber vermesi üzerine, 112 Acil Sağlık ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan aile, ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KARDEŞLER TABURCU OLDU, ANNENİN DURUMU AĞIR

M.K.Y ile kardeşi B.Y. burada yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Hamile anne Z.Y, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.