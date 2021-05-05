Samsun'da, 'filyasyon görevlisiyim' diyen şahıs hırsız çıktı

Filyasyon ekibi kılığına giren şahsın, aynı yöntemle 2 bin TL çaldığı ortaya çıktı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde ilginç bir olay medyana geldi.

Koronavirüs döneminde sahada aktif görev yapan filyasyon ekiplerinin adını kullanan Yılmaz T. isimli şahıs, girdiği evleri soydu.

Cezaevinden yeni çıkan şüpheli, polis ekipleri sayesinde yakalandı.

DURUMU FARK EDİNCE POLİSİ ARADI

Filyasyon ekibi personeli olarak tanıtan Yılmaz T., pazarda alışveriş yapan Zülfü Görmez'in yanına yanaştı, sebze aldığı esnafın koronavirüslü olduğunu belirterek, yardım etmeye çalıştı.

Aldığı sebze ve meyvelerin yıkanması gerektiğini söyleyen şüpheli daha sonra yaşlı kadınla beraber evine gitti, yatak odasında bulunan 500 lirayı alarak kaçtı. Durumu fark eden yaşlı kadın polise başvurarak şikayetçi oldu.

AYNI YÖNTEMLE İKİNCİ HIRSIZLIK

Şüpheli, bir diğer olayda ise kendisini yine filyasyon ekibi görevlisi olarak tanıtarak Sait Göksel'in evine girdi.

Şüpheli, ev sahibi Göksel'e eve hemşirelerin geleceğini belirterek, üstünü değişmesini istedi. Üstünden gömleğini çıkartan adamın cebinde bulunan 2 bin TL'yi alan şüpheli daha sonra evden kaçtı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Zülfü Görmez'in evine girerek, hırsızlık yapan şüphelinin eve giriş ve çıkış anları ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Şikayetler üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, ifadeler ve güvenlik kameralarından kimliğini belirlediği şüpheliyi İlkadım ilçesinde yaya olarak gezerken yakaladı. İşlemleri tamamlanan Yılmaz T., adliyeye sevk edildi.

ÇALDIĞI PARAYI HELAL ETTİ AMA..

Olay esnasında çok korktuğunu söyleyen Zülfü Görmez, "Beni kandırdı ve evime girdi. Ben yalnız yaşıyorum. Çok korktum. Çaldığı parayı helal ettim ama Allah onun belasını versin." dedi.