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    Samsun'daki fındık bahçesinde 69 kök kenevir çıktı

    Bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
    • İHA
    • 18.06.2020 - 11:31
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    Samsun'daki fındık bahçesinde 69 kök kenevir çıktı

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan bir fındık bahçesinde kenevir yetiştirildiği ile ilgili gelen ihbarı değerlendiren polis, bahsi geçen bölgede arama başlattı.

    Denizler Mahallesi'nde yer alan fındık bahçesine giden Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 10 santimetre ile 45 santimetre boylarında kenevir bitkisi ekildiğini fark etti.

    69 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler tarafından toplamda 69 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili S.S. (25) isimli şüpheli de gözaltına alındı.

    Şüpheli, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilecek.

    Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

    Fındık bahçesinde kenevir operasyonu -1

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