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- Samsun'da fındık toplamaya giden aile kaza yaptı: 14 yaralı
Samsun'da fındık toplamaya giden aile kaza yaptı: 14 yaralı
İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden ailelerin bulunduğu minibüsün Samsun'da Ali İhsan Yüksel'in kullandığı tıra arkadan çarptığı kazada 2'si ağır, 14 kişi yaralandı.
- 05.08.2022 - 17:41
- Güncelleme : 05.08.2022 - 17:51
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde feci bir trafik kazası olayı meydana geldi.
İstanbul'dan fındık toplamak için Ordu'nun Akkuş ilçesine gidenleri taşıyan Halil Akbulat idaresindeki minibüs, seyir halindeki Ali İhsan Yüksel'in çekicili ve dorseli tırına arkadan çarptı.
14 kişi yaralandı
Samsun-Ordu karayolundaki kazada, minibüs sürücüsü Halil Akbulat ile birlikte aralarında çocukların da bulunduğu toplam 14 kişi yaralandı.
2 yaralının durumu kritik
Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
DHA'nın haberine göre; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.