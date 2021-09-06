- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun'da fındık yüklü minibüs takla atarak ters döndü
Samsun'da fındık yüklü minibüs takla atarak ters döndü
- İHA
- 06.09.2021 - 08:50
Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Gelemen mevkiinde, saat 21.30 sıralarında kaza yaşandı.
Mustafa Ayan idaresindeki 55 RE 042 plakalı 20 çuval içinde yaklaşık 1 ton fındık yüklü minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak, refüjden karşı şeride geçip takla atarak ters döndü.
KAZADA 3 VATANDAŞ YARALANDI
Kazada 38 yaşındaki Züleyha Ayan Ermin, 6 yaşındaki Şevval Rukiye Ermin ile 8 yaşındaki Asude Sena Ermin yaralandı.
Samsun'da fındık yüklü minibüs takla atarak ters döndü VİDEO
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası minibüste bulunan yaklaşık 1 ton fındık başka bir araca nakledildi.
POLİS EKİPLERİ FINDIK ÇUVALLARINA YARDIM ETTİ
Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, fındık çuvallarının taşınmasına yardım etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.