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    Samsun'da fındık yüklü minibüs takla atarak ters döndü

    Yaklaşık 1 ton fındık yüklü minibüsün yolan çıkarak karşı şeride geçip takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 06.09.2021 - 08:50
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    Samsun'da fındık yüklü minibüs takla atarak ters döndü

    Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Gelemen mevkiinde, saat 21.30 sıralarında kaza yaşandı.

    Mustafa Ayan idaresindeki 55 RE 042 plakalı 20 çuval içinde yaklaşık 1 ton fındık yüklü minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak, refüjden karşı şeride geçip takla atarak ters döndü.

    KAZADA 3 VATANDAŞ YARALANDI

    Kazada 38 yaşındaki Züleyha Ayan Ermin, 6 yaşındaki Şevval Rukiye Ermin ile 8 yaşındaki Asude Sena Ermin yaralandı.

    Samsun'da fındık yüklü minibüs takla atarak ters döndü VİDEO


    Samsun da fındık yüklü minibüs takla atarak ters döndü #1

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kaza sonrası minibüste bulunan yaklaşık 1 ton fındık başka bir araca nakledildi.

    Samsun da fındık yüklü minibüs takla atarak ters döndü #2

    POLİS EKİPLERİ FINDIK ÇUVALLARINA YARDIM ETTİ

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, fındık çuvallarının taşınmasına yardım etti.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da fındık yüklü minibüs takla atarak ters döndü #3

    Samsun da fındık yüklü minibüs takla atarak ters döndü #4

    Samsun da fındık yüklü minibüs takla atarak ters döndü #5

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