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Samsun’da firari şahıs yakalandı
Narkotik polisi, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
- İHA
- 25.03.2021 - 17:44
- Güncelleme : 25.03.2021 - 17:48
Samsun’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari uyuşturucu sanığının peşini bırakmadı.
Yargılandığı mahkemece uyuşturucu suçundan toplam 2 yıl 1 ay 26 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı bulunan Ö.T., yakalanarak gözaltına alındı.
KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Samsun adliyesine sevk edilen Ö.T., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.
Şahıs, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.