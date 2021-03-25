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    Samsun’da firari şahıs yakalandı

    Narkotik polisi, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
    • İHA
    • 25.03.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 17:48
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    Samsun’da firari şahıs yakalandı

    Samsun’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari uyuşturucu sanığının peşini bırakmadı.

    Yargılandığı mahkemece uyuşturucu suçundan toplam 2 yıl 1 ay 26 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı bulunan Ö.T., yakalanarak gözaltına alındı.

    KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Samsun adliyesine sevk edilen Ö.T., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

    Şahıs, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

    Samsun’da firari şahıs yakalandı #1

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