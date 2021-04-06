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    Samsun'da fırlatılan bıçak başına saplandı

    Samsun'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Ersin A.’nın başına, fırlatılan bıçak saplandı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 18:07
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    Samsun'da fırlatılan bıçak başına saplandı

    Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Ersin A., kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişinin saldırısına uğradı.

    Bu sırada fırlatılan ekmek bıçağı, Ersin A.’nın başına saplandı.

    Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Ersin A.'yı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

    AMELİYATA ALINDI

    Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Samsun'da fırlatılan bıçak başına saplandı VİDEO

    Samsun da fırlatılan bıçak başına saplandı #1

    Samsun

    Samsun da fırlatılan bıçak başına saplandı #3

    Samsun da fırlatılan bıçak başına saplandı #4

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