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    Samsun'da forkliftin ezdiği anne öldü, oğlu yaralandı

    Samsun'da freni boşalan forkliftin ezdiği Ayşe Sezgin yaşamını yitirdi, oğlu M.E. Sezgin (3) yaralandı.
    • 17.06.2022 - 18:51
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 19:36
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    Samsun'da forkliftin ezdiği anne öldü, oğlu yaralandı

    Samsun'da Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de Recep D. idaresindeki forklift, iddiaya göre freninin boşalması sonucu duramayarak oğlu M.E. Sezgin ile beraber yürüyen Ayşe Sezgin'e çarptı.

    Sezgin'i altına alan forklift, kaldırıma çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezgin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Talihsiz anne kurtarılamadı

    Oğlu M.E.Sezgin ise ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Forklift vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, Sezgin'in cansız bedeni ise Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

    DHA'ya göre sürücü Recep D. gözaltına alınırken, ölümlü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun'da forkliftin ezdiği anne öldü, oğlu yaralandı VİDEO

    Samsun da forkliftin ezdiği anne öldü, oğlu yaralandı #1

    Samsun da forkliftin ezdiği anne öldü, oğlu yaralandı #2

    Samsun da forkliftin ezdiği anne öldü, oğlu yaralandı #3

    Samsun da forkliftin ezdiği anne öldü, oğlu yaralandı #4


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