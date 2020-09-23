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    Samsun'da gasp şüphelilerine şafak operasyonu: 3 gözaltı

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.
    • AA
    • 23.09.2020 - 09:05
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    Samsun'da gasp şüphelilerine şafak operasyonu: 3 gözaltı

    Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, limandan kömür, buğday, tüp, gübre gibi ürün ve eşya yüklenen kamyonlardan farklı tarihlerde gasp yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Yürütülen soruşturma kapsamında, durdurulan kamyonların kasasından söz konusu ürün ve eşyaları gasbettikleri belirlendi.

    ŞAFAK OPERASYONU

    Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çevik Kuvvet ekiplerinin desteğiyle 70 ekip ve 300 personelin katılımıyla Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'nde "şafak" vakti operasyon düzenlendi.

    Samsun da gasp şüphelilerine şafak operasyonu: 3 gözaltı #1

    3 GÖZALTI

    Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Samsun da gasp şüphelilerine şafak operasyonu: 3 gözaltı #2

    Samsun da gasp şüphelilerine şafak operasyonu: 3 gözaltı #3

    Samsun da gasp şüphelilerine şafak operasyonu: 3 gözaltı #4

    Samsun da gasp şüphelilerine şafak operasyonu: 3 gözaltı #5

    Samsun da gasp şüphelilerine şafak operasyonu: 3 gözaltı #6

    Samsun da gasp şüphelilerine şafak operasyonu: 3 gözaltı #7

    Samsun da gasp şüphelilerine şafak operasyonu: 3 gözaltı #8

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