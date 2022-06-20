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    Samsun'da gaspçı polisin kovalamacası sonucu yakalandı

    Samsun'da bir kişiyi bıçakla hafif şekilde yaralayarak cep telefonunu gasp edip kaçan yabancı uyruklu şahıs, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
    • 20.06.2022 - 19:14
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 19:21
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    Samsun'da gaspçı polisin kovalamacası sonucu yakalandı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri devriye gezerken yabancı uyruklu bir şahsın yine yabancı uyruklu bir şahsı kovaladığı bilgisini alarak kaçan şahısların peşine düştü.

    Polisin durdurduğu Irak uyruklu M.K.A.A.K.(44), Irak uyruklu H.M.J.M.'nin (26) bıçakla kendisini elinden yaraladığını ve cep telefonunu gasp ettiğini söyledi.

    Kovalamaca sonucu yakalandı

    İHA'ya göre bunun üzerine polis, telefonu gasp eden H.M.J.M.'nin peşine düştü. Şahıs kovalamaca sonucu gasp ettiği cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Samsun'da gaspçı polisin kovalamacası sonucu yakalandı VİDEO

    Samsun da gaspçı polisin kovalamacası sonucu yakalandı #1

    Samsun da gaspçı polisin kovalamacası sonucu yakalandı #2


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