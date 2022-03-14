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- Samsun'da genç çiftin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis
Samsun'da genç çiftin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis
- İHA
- 14.03.2022 - 20:18
Samsun'un Canik ilçesi Devregiş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 14 Aralık'ta meydana gelen kazada, 23 yaşındaki Y.E.Ç.'nin kullandığı otomobil, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobile çarptı.
ARAÇTA SIKIŞAN ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ
Kazaya karışan otomobil kaçarken, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobil yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp hurdaya döndü. Aracın içinde sıkışan imam Mahmut Akbulut ile öğretmen eşi Edanur Akbulut olay yerinde hayatlarını kaybetti.
KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU
Ölümlü kazaya karışarak kaçan otomobil sürücüsü Y.E.Ç., korktuğu için kaçtığını belirterek Irmak Polis Merkezi'ne teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.E.Ç. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Bugün görülen davada mahkeme, Y.E.Ç.'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.