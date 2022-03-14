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    Samsun'da genç çiftin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis

    Samsun'da aracıyla çarptığı otomobildeki imam ve öğretmen karı-kocanın ölümüne sebep olan sürücü, yargılandığı mahkemede 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 20:18
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    Samsun'da genç çiftin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis

    Samsun'un Canik ilçesi Devregiş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 14 Aralık'ta meydana gelen kazada, 23 yaşındaki Y.E.Ç.'nin kullandığı otomobil, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobile çarptı.

    ARAÇTA SIKIŞAN ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

    Kazaya karışan otomobil kaçarken, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobil yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp hurdaya döndü. Aracın içinde sıkışan imam Mahmut Akbulut ile öğretmen eşi Edanur Akbulut olay yerinde hayatlarını kaybetti.

    KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

    Ölümlü kazaya karışarak kaçan otomobil sürücüsü Y.E.Ç., korktuğu için kaçtığını belirterek Irmak Polis Merkezi'ne teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.E.Ç. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

    Bugün görülen davada mahkeme, Y.E.Ç.'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Samsun da genç çiftin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis #1

    Samsun da genç çiftin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis #2

    Samsun da genç çiftin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis #3


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