- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun'da genç kadın kocasını bıçakla yaraladı
Samsun'da genç kadın kocasını bıçakla yaraladı
Eşi ile kavga eden bir kadın, kocasını bıçakla yaraladı ancak tedavi altına alınan eş, şikayetçi olmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- İHA
- 30.07.2020 - 09:00
- Güncelleme : 30.07.2020 - 09:00
Samsun Canik'te genç bir kadın ile kocası arasında tartışma çıktı.
Saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ö.D. adlı kadın, aralarında çıkan kavga sırasında kocası F.D.'yi bıçakla yaraladı.
KOCASINI KOLUNDAN VE YÜZÜNDEN YARALADI
Kolundan ve yüzünden yaralanan F.D., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'da genç kadın kocasını bıçakla yaraladı ViDEO
KADIN GÖZALTINA ALINDI
F.D.'nin kendisini bıçaklayan karısından şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kocasını bıçaklayan Ö.D. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Irmak Polis Merkezine teslim edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.