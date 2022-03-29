Samsun'da, Gezek kardeşlerin aldığı otomobilin sahibi ilk kez konuştu

Mobil banka uygulamasındaki açığı bularak 16 milyar TL’yi hesaplarına geçiren Gezek kardeşlerin, otomobil almak için iletişime geçtiği Fatih Alto, hakkındaki asılsız haberlere tepki gösterdi.

Samsun’da, özel bir bankanın mobil bankacılık uygulamasının açığını bulan Emre ve Recep Gezek kardeşler, 16 milyar TL’yi kendi hesaplarına aktarmaları ile ülke gündemine oturmuştu.

Gezek kardeşlerin satın almak istediği otomobilin sahibi Fatih Alto, olayın detaylarını anlattı.

Kardeşlerin, kendisine sosyal medya paylaşımından ulaştığını ve pazarlık yapmadan almak istediklerini söyleyen araç sahibi Fatih Alto, şu ifadeleri kullandı:

“Bu olay şöyle oldu: Benim aracım öncelikle ilanda değildi. Kendi sosyal medya hesabımda paylaşmıştım. Oradan beni görerek telefonumu aradılar. Kardeşim biz senin aracını beğendik. Biz senin aracını almak istiyoruz dediler.

“300 BİN TL PARA GÖNDERDİLER”

Ben de pazartesi günü gelin aracı görün, pazarlığımızı yaparız, beğenirseniz alırsınız dedim. Yok abi biz aracı aldık İBAN at dediler. 300 bin TL para gönderdiler. Geri kalan 30 bin TL’yi de aracı alırken elden vereceklerdi.”





“BANKA BENİM HESABIMA BLOKE KOYDU”

Bankanın blokesi sonrası gelen tüm parayı geri iade ettiğini söyleyen Fatih Alto, “Bundan sonrasında 2 saat sonra banka benim hesabıma bloke koydu. Daha sonrasında beni arayan bankadan 'bu paranın dolandırıcılık yoluyla geldiğini' söylediler. Ben de ‘tamam’ dedim.

“ÇOK İSTİYORSANIZ NAKİT PARAYLA GELİN BENİM ARACIMI ALIN DEDİM”

Bankaya gidip bu arkadaşlara parayı geri iade ettim. Bankanın huzurunda. Bu konuyu bu şekilde kapattık. Bir ay önce yaşanan bir olay bu. Tabii, bu arkadaşlar da beni aradılar. Neden parayı geri iade ettiğimi sordular. Ben size aracı satmıyorum. Bu usulden, bu sebepten dolayı banka beni uyardı. Çok istiyorsanız nakit parayla gelin benim aracımı alın dedim.” diye konuştu.

“ARACIMIN BAŞINA DAHİ GELİP KAPISINI DAHİ AÇMADI BU ARKADAŞLAR”

İzinsiz fotoğraflarının yayınlanmasına ve olaydan 1 ay sonra koyduğu ilandaki bilgilerin kullanılmasına tepki gösteren Fatih Alto, şu sözleri kaydetti:

“Biz böyle bir olay yaşadık. Bunun sonrasında asılsız haberler çıktı. Benimle kimse röportaj yapmadı. İlk defa konuşuyorum. Yok benim arabamla binmişler, gezmişler de yakalanmışlar gibi bu tarz haberlerin hepsi yanlış. Benim aracımın başına dahi gelip kapısını dahi açmadı bu arkadaşlar. Olay bu şekilde oldu. Benim aracım daha öncesinde ilanda değildi. Sosyal medya hesabımda paylaşmıştım. Bu olay yaşandıktan 23 gün sonra araç ilana girdi. 21 Mart’ta ilana koydum. Bu ilandaki fotoğrafları ve bilgilere bakarak haber yapıyorlar. Bu da bizi rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığımızı da avukatlarımıza ileteceğiz.”

"BİLİP BİLMEDEN YAPILAN HABERLER BURADA BİZİM CANIMIZI SIKIYOR"

Araç alım satımı yapan Murat Aydın da, Alto’ya destek vererek, “Bu aracı gelip pazarlık yapmadan bizden 330 bin TL’ye istediler. Kardeşim de IBAN attı. Para buraya yattı. İnternette bazı yorumlar yapılıyor. Yok bu arabayla gezilip tozulmuş yakalanmış, yok 300 bin TL’ye verdiler niye ucuza verdiler gibi bilip bilmeden yapılan yorumlara haberler var. Benim kafama takılan sadece şu, beni 3-4 gündür arıyorlar gazetedesiniz, şu oldu bu oldu şöyle konuşuldu diye. Bilip bilmeden yapılan haberler burada bizim canımızı sıkıyor. Herkes baktığınız zaman boş konuşuyor. Bizim arabamız burada. Arabamızı da daha yeni ilana koydum. Bazı yorumlarda yazıyorlar. ‘328 bin TL, arabayı 300 bin TL’ye almışlar pazarlıkla’ diye öyle bir şey yok. Biz alım satım yapıyoruz esnafız. Aracımız burada gelmediler, bakmadılar bu yalan yanlış haberlere bir dur denmesi lazım. Canımız sıkılıyor ister istemez. Arabamız ilanda. İşimizde gücümüzdeyiz. Bir abi makara yapmış. Yok ‘16 katrilyon kazanmış da gitmişler galericiyle pazarlık yapmışlar’, yok ‘az yakıyormuş’. O abiyle de oturup konuşmak isterim. Biz arabayı zaten vermek istemedik. Bloke işlemi konulunca, yalan dolanla işimiz olmaz, illegal işlere girmeye de gerek yok dedik. Sonradan nakit parayla gelip alabiliyorsanız alın dedik gelip alamadılar da zaten. Arabamız bizde. Arabaya ben biniyorum. Bir problem yok.” dedi.