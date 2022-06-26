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    Samsun'da girdiği denizde bayılan genç, hayatını kaybetti

    Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve baygın halde çıkarılan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.
    • 26.06.2022 - 18:31
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    Samsun'da girdiği denizde bayılan genç, hayatını kaybetti

    Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana gelen olayda, Amasya'dan hafta sonu arkadaşları ile yüzmek için Samsun'a gelen Serhan Viran (24) girdiği Karadeniz'de kayboldu.

    Arkadaşları Serhan Viran'ın denizde kaybolduğunu fark edince olayı 112 ekiplerine haber verdi.

    Denizden baygın çıkarıldı

    Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Salih Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı DEGAK Timi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, denizde kaybolan Serhan Viran, yapılan çalışma sonucu ekipler tarafından bulunup karaya çıkartıldı.

    Hayatını kaybetti

    Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Viran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da girdiği denizde bayılan genç, hayatını kaybetti #1

    Samsun da girdiği denizde bayılan genç, hayatını kaybetti #2


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