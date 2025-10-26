Samsun'da girdiği dükkanda uyuyakalan hırsız yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olay, film sahnelerini aratmadı. Camı kırıp girdiği avizeci dükkanında koltuğa oturup uyuyan şahıs, polis tarafından uykusunda yakalandı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇ ÜZERİNDE UYURKEN FARK EDİLDİ

Olay, Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Saat 06.07 sıralarında park halindeki bir aracın üzerinde uyuyan bir kişi, vatandaşlar tarafından fark edilip fotoğraflandı.

Yaklaşık bir saat sonra aynı kişi, avizeci dükkanının camını kırarak içeri girdi ve masadaki koltukta uyuyakaldı. Durumu fark eden vatandaşlar polise haber verdi.

POLİ UYURKEN YAKALADI

Olay yerine gelen ekipler, şahsı koltukta uyur halde buldu. İş yeri sahibi Bilal Y. çağrılarak şahsı tanıyıp tanımadığı soruldu; Bilal Y., şahsı tanımadığını ve iş yerinden herhangi bir eşya çalınmadığını belirtti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın 23 yaşındaki D.A. olduğu tespit edildi. D.A., adli işlemleri için Gazi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.