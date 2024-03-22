Samsun'da girdiği evden 50 bin liralık altın çaldı Kapısını aparatla açarak girdiği evden 50 bin liralık altın çalan 5 çocuk annesi kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Karasamsun Mahallesi'nde bir apartmana aparatla girerek içeriye giren Burcu D. (33), değeri 50 bin lira olan ziynet eşyalarını çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

Daha önce de hırsızlık sabıkası olan kadın yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bu hırsızlık olayıyla ilişkili olduğu düşünülen Burcu D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

5 çocuk annesi ve hırsızlık suçundan önceki kayıtları bulunan Burcu D., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)