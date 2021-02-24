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- Samsun’da göle atılan silah polisi harekete geçirdi
Samsun’da göle atılan silah polisi harekete geçirdi
Sevgi Gölü içinde fark edilerek dalgıç polisler tarafından çıkarılan silah, oyuncak çıktı.
- İHA
- 24.02.2021 - 16:13
- Güncelleme : 24.02.2021 - 16:22
Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Sevgi Gölü’ne gelen vatandaşlar, göl içinde bir silah fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
SİLAH OYUNCAK ÇIKTI
Silahın bir suçta kullanılmış olma ihtimali üzerine durulurken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerden yardım istendi.
Olay yerine sevk edilen dalgıç polisler göldeki silahı çıkararak, inceleme sonucu silahın oyuncak olduğunu belirledi.
Samsun’da göl içinde fark edilen silah, polisi alarma geçirdi