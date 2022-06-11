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    Samsun'da görenleri gülümseten tabela: Zenginler geçebilir

    Güzergahı değişen yolu eskisi gibi kullanıp ceza yiyen vatandaşlar, yolun başına "Ters yön, cezası 1800 TL, zenginler geçebilir" yazılı karton astılar.
    • 11.06.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 10:54
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    Samsun'da görenleri gülümseten tabela: Zenginler geçebilir

    Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN, ortak iş birliği ile "Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi" kapsamında kavşak düzenlemeleri çalışmalarına başladı.

    Samsun’da düzenlemesi devam eden 106 kavşaktan 80’i tamamlanırken yapılan çalışmalarda çift şeritli bazı yollar tek şerit olarak değiştirildi.

    Düzenlemeler İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Fener Sokak ve Öğretmenler Caddesi'nde de yapıldı.

    Yol, çift şeritten tek şeride düşürüldü

    Düzenleme kapsamında 100. Yıl Bulvarı’ndan 2. Bulvar’a çıkan Fener Sokak ve 2. Bulvar yolundan Öğretmenler Caddesi’ne giden yol, çift şeritten tek şeride düşürüldü.

    Samsun da görenleri gülümseten tabela: Zenginler geçebilir #1

    Yol eskisi gibi kullanıldı

    Yıllardır aynı yolu kullana sürücüler, yapılan yeni düzenlemelere ayak uyduramadı ve yolu eskisi gibi kullanmaya devam etti.

    "Ters yön, cezası 1800 TL, zenginler geçebilir"

    Bunun sonucunda ceza yiyen vatandaşlar, başka sürücülerin de ceza yememesi için gidiş-geliş güzergahları düzenlenip değişen yolun her 2 başına da "Ters yön, cezası 1800 TL, zenginler geçebilir" yazılı karton astılar.

    Hem güldürdü hem cezadan kurtardı

    İHA'nın haberine göre; kartonda yazanlar görenleri güldürürken 1800 TL ceza yemekten de kurtardı.

    Samsun da görenleri gülümseten tabela: Zenginler geçebilir #2

    Samsun da görenleri gülümseten tabela: Zenginler geçebilir #3


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