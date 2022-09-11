Samsun'da gözü dönen genç eniştesini bıçakladı

İlkadım ilçesinde babasıyla tartışan eniştesine öfkelenen genç, dehşet yaşattı. Sırtından ve kolundan bıçaklanan eniştenin durumunun kritik olduğu belirlendi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde M.Y.P. (32) isimli şahıs, babasıyla tartışan eniştesi M.A.G.'ye (39) saldırdı.

Gözü dönen genç, eniştesini sırtından ve kolundan bıçakladı.

Yaralı enişte kendi aracıyla Gazi Devlet Hastanesine giderek burada tedavi altına alındı.

Yaralının durumu kritik

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen enişte, cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Saldırgan gözaltında

Eniştesini bıçaklayan kayınbirader M.Y.P. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.