Samsun'da 'gürültü' tartışmasında eltisini bıçakladı

Çocukların gürültüsü yüzünden tartıştığı, üst komşusu da olan eltisi Nurcan A.'yı bıçaklayarak ağır yaralayan Şehri A., gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinin Karasamsun Mahallesi'nde aynı apartmanda oturan ve elti olan Nurcan A. ile Şehri A. arasında, çocukların gürültüsü yüzünden tartışma çıktı.

ELTİSİNİ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Şehri A., evinin mutfağından aldığı bıçağı eltisinin karnına sapladı.

Ağır yaralanan Nurcan A., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nurcan A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

"BİR ANLIK SİNİRLE KENDİMİ KAYBETTİM"

Polis ekiplerince gözaltına alınan Şehri A.'nın ise ifadesinde, "Eltim ile aynı apartmanda altlı üstlü oturuyoruz. Çocukları sürekli evde gürültü yapıyor. Bundan dolayı sürekli tartışıyorduk. Ben de bir anlık sinirle kendimi kaybettim ve bıçakladım" dediği öğrenildi.